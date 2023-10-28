Мигранты почувствовали безнаказанность после того, как их «разбросали» по ведомствам

Александр

По данным полиции, за 2023 год зарегистрировано более 1 500 000 случаев уголовных преступлений на территории страны. Среди основных видов преступлений, наиболее распространенными остаются кражи, грабежи и мошенничества.Общее количество зарегистрированных преступлений в 2023 году снизилось на 50 000 по сравнению с предыдущим годом. Уровень преступности в 2023 году составил 91.67% от уровня преступности в 2021 году. Тенденция снижения преступности продолжается, что может свидетельствовать о эффективности мер, принимаемых правоохранительными органами.