Анастасия Удальцова: Гастарбайтеры попадают в Россию по «серым» схемам, по ним и живут Павел Еськов На фото: депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова Материал комментируют: Анастасия Удальцова В России продолжается рост криминальной активности иностранных граждан, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мигранты почувствовали безнаказанность после того, как их «разбросали» по ведомствам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
Нельзя допускать образования анклавов.
Ответить
3 д.
Александр
По данным полиции, за 2023 год зарегистрировано более 1 500 000 случаев уголовных преступлений на территории страны. Среди основных видов преступлений, наиболее распространенными остаются кражи, грабежи и мошенничества.Общее количество зарегистрированных преступлений в 2023 году снизилось на 50 000 по сравнению с предыдущим годом. Уровень преступности в 2023 году составил 91.67% от уровня преступности в 2021 году. Тенденция снижения преступности продолжается, что может свидетельствовать о эффективности мер, принимаемых правоохранительными органами.
Ответить
3 д.
Борис Сторублевцев
правильная статья!!!
Ответить
3 д.
Свежие комментарии