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ИЗВЕСТИЯ iz

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Политолог заявил о попытках Киева «заткнуть дыры» на фронте любой ценой

Политолог заявил о попытках Киева «заткнуть дыры» на фронте любой ценой

В Киеве не переживают за подготовку своих военных, им важно «заткнуть дыры» на фронте любой ценой. Об этом 22 апреля «Известиям» заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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Eduard
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