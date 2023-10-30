Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы для тщательной проверки после массовых беспорядков

Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы из-за массовых беспорядков, вспыхнувших там минувшей ночью. По имеющимся данным, воздушную гавань могут открыть 31 октября после того, как аэропорт будет тщательно проверен.
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