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Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы для тщательной проверки после массовых беспорядков

Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы для тщательной проверки после массовых беспорядков

Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы из-за массовых беспорядков, вспыхнувших там минувшей ночью. По имеющимся данным, воздушную гавань могут открыть 31 октября после того, как аэропорт будет тщательно проверен.

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