Пока мы возмущаемся миграцией, рядом другие делают на ней деньги. СК обезвредил ОПГ, помогающую мигрантам нелегально получать гражданство РФ

972 прочтения Вчера Другие – это не владельцы крупных строительных компаний или сельхозпредприятий, которые ради прибыли готовы заменить нас даже на инопланетян, а такие же обычные граждане России, как и мы с вами, но которым, как и первым, глубоко всё равно, как на нас, так и на будущее страны.
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