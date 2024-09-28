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Пока мы возмущаемся миграцией, рядом другие делают на ней деньги. СК обезвредил ОПГ, помогающую мигрантам нелегально получать гражданство РФ

Пока мы возмущаемся миграцией, рядом другие делают на ней деньги. СК обезвредил ОПГ, помогающую мигрантам нелегально получать гражданство РФ

972 прочтения Вчера Другие – это не владельцы крупных строительных компаний или сельхозпредприятий, которые ради прибыли готовы заменить нас даже на инопланетян, а такие же обычные граждане России, как и мы с вами, но которым, как и первым, глубоко всё равно, как на нас, так и на будущее страны.

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