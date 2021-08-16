Владивостокское "Динамо" обыграло на выезде "Калугу"

Футбольный клуб "Динамо-Владивосток" одержал третью победу во втором дивизионе ФНЛ сезона. На этот раз приморцы в Калуге "отгрузили" два безответных мяча одноименному клубу и закрепились в лидирующей группе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу приморского клуба.
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