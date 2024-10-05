Украинка с болторезом незаконно перешла границу из Эстонии в Россию

Документов у неё с собой не было.фото: nac.gov.ru--> Пограничники задержали в Псковской области гражданку Украины, незаконно перешедшую границу между Эстонией и Россией без документов, но с болторезом, сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ.