Украинка с болторезом незаконно перешла границу из Эстонии в Россию

Документов у неё с собой не было.фото: nac.gov.ru--> Пограничники задержали в Псковской области гражданку Украины, незаконно перешедшую границу между Эстонией и Россией без документов, но с болторезом, сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ.
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