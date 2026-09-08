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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о 2:1 «Динамо»: «Давно не видел, чтобы «Спартаку» не оставляли никаких шансов. Шварц вчистую переиграл Карседо»

Комментатор Георгий Черданцев оценил победу «Динамо» над « Спартаком » (2:1) в 7-м туре РПЛ . — Ожидали ли такой уверенной игры от « Динамо »? — Это вопрос процесса работы вдолгую.

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