Черданцев о 2:1 «Динамо»: «Давно не видел, чтобы «Спартаку» не оставляли никаких шансов. Шварц вчистую переиграл Карседо»

Комментатор Георгий Черданцев оценил победу «Динамо» над « Спартаком » (2:1) в 7-м туре РПЛ . — Ожидали ли такой уверенной игры от « Динамо »? — Это вопрос процесса работы вдолгую.
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