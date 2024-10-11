Докатились: в Финляндии призвали крушить автомобили российских дипломатов

Финляндия окончательно докатилась. Дальше уже просто некуда пробивать днища. Теперь они официально призывают крушить машины российских дипломатов, которые, заметим, вполне законно находятся в стране, и власти их не высылают.
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