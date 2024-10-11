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Докатились: в Финляндии призвали крушить автомобили российских дипломатов

Докатились: в Финляндии призвали крушить автомобили российских дипломатов

  Финляндия окончательно докатилась. Дальше уже просто некуда пробивать днища. Теперь они официально призывают крушить машины российских дипломатов, которые, заметим, вполне законно находятся в стране, и власти их не высылают.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Так  они всегда  такими подонками были. Их шведы  душили, травили, запрещали говорить на своём языке, а  они, твари, ненавидят русских, на  шее которых ехали  с  1809  года, получив  фактически независимость, формально принадлежа России.
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