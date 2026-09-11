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Суть Событий

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Бывшего топ-менеджера чубайсовской "Роснано" Андрея Кушнарева приговорили к 9 годам колонии

Бывшего топ-менеджера чубайсовской "Роснано" Андрея Кушнарева приговорили к 9 годам колонии

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор экс-руководителю "Роснано" Андрею Кушнареву. Он был признан виновным в растрате средств госкорпорации и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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