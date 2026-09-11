Путин отметил рост товарооборота РФ и Малайзии на 12,9% по итогам 2025 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии.
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