Путин отметил рост товарооборота РФ и Малайзии на 12,9% по итогам 2025 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии.