Правда ли, что России не хватает контрактников и требуется мобилизация?

В интернете пугают второй волной частичной мобилизации, которая якобы может начаться осенью 2024 года Разговоры о неизбежности второй волны частичной мобилизации в России, которую якобы могут объявить осенью, захлестнули социальные сети.
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