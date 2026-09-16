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Ипотека под 3%. Лантратова рассказала, кому она может быть доступна

Ипотека под 3%. Лантратова рассказала, кому она может быть доступна

Для жителей сельской местности действует несколько мер государственной поддержки Сельская ипотека позволяет отдельным категориям россиян получить жилищный кредит по ставке до 3% годовых.

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