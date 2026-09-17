Память Samsung, но не от Samsung: корейская компания передаст производство памяти DDR5 другим компаниям

Такие модули памяти будут выпускать в Индии, Вьетнаме и на Филиппинах Samsung Electronics намерена увеличить производство высокоскоростной памяти HBM, спрос на которую резко вырос из-за бума искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым