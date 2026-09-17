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Память Samsung, но не от Samsung: корейская компания передаст производство памяти DDR5 другим компаниям

Память Samsung, но не от Samsung: корейская компания передаст производство памяти DDR5 другим компаниям

Такие модули памяти будут выпускать в Индии, Вьетнаме и на Филиппинах Samsung Electronics намерена увеличить производство высокоскоростной памяти HBM, спрос на которую резко вырос из-за бума искусственного интеллекта.

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