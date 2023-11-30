Жители подмосковного Лосино-Петровского рассказали, что ребёнок напоролся на саморез на горке

В администрации города считают, что видео инцидента подставное. Ранее в соцсетях появились сообщения, что во время катания на горке в ногу ребёнка воткнулся саморез, никто не пострадал, винт застрял в штанине, по информации чатов, жители жаловались на состояние конструкции, но власти не реагировали.