В руке «мумии инопланетянина» из Перу нашли странные металлические импланты

В руке одной из мумий, найденных в Перу, обнаружили металлический имплант. Об этом пишет Daily Mail. В сентябре 2023 года скандальный журналист и уфолог Хайме Мауссан представил публике странные останки, которые он выдает за «мумии инопланетян».
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