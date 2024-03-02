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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 г...

Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 г...

Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 годаСегодня Valve объявила о самых популярных играх на Steam Deck за февраль 2023 года, и в рейтинге наконец-то произошли изменения: Palworld обогнала Baldur’s Gate 3.

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