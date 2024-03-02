Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 г...

Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 годаСегодня Valve объявила о самых популярных играх на Steam Deck за февраль 2023 года, и в рейтинге наконец-то произошли изменения: Palworld обогнала Baldur’s Gate 3.