Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ускорить производство средств ПВО для Украины. Стармер заявил, что Лондон должен сделать всё, «чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны».
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