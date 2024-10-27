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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПАОК проиграл ОФИ (1:2), ведя к 77-й минуте – у команды Чалова и Оздоева 1 победа в 7 последних матчах. Магомед провел 90 минут, Федора не было в заявке

Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел полный матч. ПАОК повел на 35-й минуте: Кирилл Десподов забил со штрафного.

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