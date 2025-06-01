Губернатор поздравил жителей Архангельской области с Днём защиты детей

Александр Цыбульский пожелал малышам и подросткам беззаботного и радостного детства, ярких открытий, крепкого здоровья и настоящих, верных друзей, а также напомнил о уже существующих мерах поддержки семьям с детьми.
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