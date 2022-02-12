Банк России повысил ключевую ставку в 8-й раз подряд

Банк России в пятницу, 11 февраля, повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, – это максимум с марта-мая 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.