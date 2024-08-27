Японский город убирает шлагбаум перед горой Фудзи после улучшения туристического порядка

Власти небольшого японского городка Фудзикавагутико решили убрать ранее установленный шлагбаум, который ограничивал доступ в живописный уголок, где туристы могли сфотографироваться с горой Фудзи на фоне магазина Lawson's.
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