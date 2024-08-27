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Регионы России

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Японский город убирает шлагбаум перед горой Фудзи после улучшения туристического порядка

Японский город убирает шлагбаум перед горой Фудзи после улучшения туристического порядка

Власти небольшого японского городка Фудзикавагутико решили убрать ранее установленный шлагбаум, который ограничивал доступ в живописный уголок, где туристы могли сфотографироваться с горой Фудзи на фоне магазина Lawson's.

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