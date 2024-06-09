Спецназ «Отважных» показал, как уничтожил очередную «Брэдли» в боях за Авдеевкой (ВИДЕО)

Спецназ «Отважных» показал, как уничтожил очередную американскую БМП Bradley в боях за Авдеевкой. Бронемашина врага уничтожена бойцами группировки «Центр» в ходе наступления на красноармейском направлении.
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