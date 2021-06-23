Инспекция обязала управляющую организацию г. Симферополь привести общее имущество МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства

Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Алуштинское жилищно-эксплуатационное управление» в рамках рассмотрения обращения собственников помещений многоквартирного дома №79 по ул.
Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Алуштинское жилищно-эксплуатационное управление» в рамках рассмотрения обращения собственников помещений многоквартирного дома №79 по ул.
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