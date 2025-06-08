Пентагон распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ

Министерство обороны США в течение десятилетий сознательно распространяло дезинформацию о неопознанных летающих объектах (НЛО) и внеземных технологиях, чтобы скрыть существование секретных военных программ.
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