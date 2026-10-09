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Лукашенко назвал выход Молдовы из СНГ недальновидным решением

Лукашенко назвал выход Молдовы из СНГ недальновидным решением

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает предстоящий выход Молдовы из Содружества Независимых Государств недальновидным решением руководства страны, а не выбором народа.

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