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Суть Событий

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Кадыров опроверг спекуляции о надвигающейся нехватке продуктов в Чечне

Кадыров опроверг спекуляции о надвигающейся нехватке продуктов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о нехватке продовольствия в республике. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности и подчеркнул, что все предприятия региона работают в штатном режиме.

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