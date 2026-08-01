Кадыров опроверг спекуляции о надвигающейся нехватке продуктов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о нехватке продовольствия в республике. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности и подчеркнул, что все предприятия региона работают в штатном режиме.
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