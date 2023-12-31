Что за яйца, зараженные корью, и новый смертельный ковид — Онищенко всё объяснил

Академик РАН не отрицает, что с Украины пришла опасная зараза, однако рекомендует не паниковать и лечиться от нее традиционными русскими средствами Михаил Зубов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Геннадий Онищенко Тревожное ожидание новых эпидемий и пандемий само по себе стало информационной эпидемией.