Готовят ядерные бункеры за 10 млн долларов – член НАТО испугался русских Евгения КомароваШвеция, вступив в НАТО, активно готовится к возможному конфликту с Россией, на что в том числе направит значительные финансовые ресурсы.
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