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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Открытое занятие в объединении по интересам ´Васілёчкі´.

Открытое занятие в объединении по интересам ´Васілёчкі´.

13.06.2024 года состоялось открытое занятие в объединении по интересам ´Васілёчкі´.Педагогом дополнительного образования Гамульской Натальей Евгеньевной было проведено занятие на тему ´Цудоуныя сундучкі´.

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