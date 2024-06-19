13.06.2024 года состоялось открытое занятие в объединении по интересам ´Васілёчкі´.Педагогом дополнительного образования Гамульской Натальей Евгеньевной было проведено занятие на тему ´Цудоуныя сундучкі´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии