Оружейная «самостийнисть» Украины»: почему это звучит как блеф?

Как уже было сказано в моей предыдущей статье на тему смены глобальной стратегии «коллективного Запада» в противостоянии с Россией «Украина: Запад решил воевать «вдолгую», одним из основных элементов этой самой стратегии является попытка «союзников» киевского режима снять с себя становящуюся для них все более непосильной нагрузку по обеспечению ВСУ оружием и боеприпасами за счет создания промышленности соответствующего профиля непосредственно в «нэзалэжной».