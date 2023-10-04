Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    А кто Севастополь будет прикрывать.Корабли надо сохранить,согласна. А город ?Корабли Черноморс...
  • Олег Тимофеев
    Не зря торопил а вы слушали и верели и вот и деньги что вбухали не пропали даром. Казалось бы мелочь ан вовремя.Корабли Черноморс...
  • Mark Kapustin
    Украинский презид...

Оружейная «самостийнисть» Украины»: почему это звучит как блеф?

Оружейная «самостийнисть» Украины»: почему это звучит как блеф?

Как уже было сказано в моей предыдущей статье на тему смены глобальной стратегии «коллективного Запада» в противостоянии с Россией «Украина: Запад решил воевать «вдолгую», одним из основных элементов этой самой стратегии является попытка «союзников» киевского режима снять с себя становящуюся для них все более непосильной нагрузку по обеспечению ВСУ оружием и боеприпасами за счет создания промышленности соответствующего профиля непосредственно в «нэзалэжной».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх