Avalanche Foundation собирается начать покупать мемкоины для «культуры»

Некоммерческая организация Avalanche Foundation, занимающаяся развитием и продвижением блокчейна Avalanche Network, объявила о планах инвестировать в мем-койны с использованием своего инкубационного фонда NFT на 100 миллионов долларов.
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