Nikon работает над новой технологией камеры, чтобы отличать свои изображения от подделок, созданных с помощью AI

Японский производитель фотоаппаратов Nikon работает над новой технологией, которая будет проверять подлинность изображений на его камерах, помогая отличать их от подделок, созданных с помощью искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии