Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу, которое вскрывает одну из самых уязвимых и опасных лазеек в современной миграционной политике России.
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