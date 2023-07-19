В ГД предложили снизить максимально допустимую скорость для категории электросамокатов

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в начале мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагаются сократить на четыре дня.