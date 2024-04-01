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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Почему в России стало меньше желающих уехать: мнение политолога

Почему в России стало меньше желающих уехать: мнение политолога

ВЦИОМ представил исследование о рекордном минимуме желающих уехать из России. Доктор политических наук, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов рассказал «ФедералПресс», почему эмиграция из страны существенно замедлилась:«Отъезд из страны действительно стал меньше, особенно это заметно после пикового отъезда в 2022 году, когда многие уезжали по причине каких-то личных расхождений или невозможности продолжать работу.

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