Почему в России стало меньше желающих уехать: мнение политолога

ВЦИОМ представил исследование о рекордном минимуме желающих уехать из России. Доктор политических наук, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов рассказал «ФедералПресс», почему эмиграция из страны существенно замедлилась:«Отъезд из страны действительно стал меньше, особенно это заметно после пикового отъезда в 2022 году, когда многие уезжали по причине каких-то личных расхождений или невозможности продолжать работу.