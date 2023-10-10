Силуанов: новые регионы будут целиком интегрированы в бюджет России в 2024 году

Новые регионы будут полностью интегрированы в российскую систему межбюджетных отношений и в общее правовое пространство в 2024 году, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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