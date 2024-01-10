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Идейный культ "золотого унитаза"

Идейный культ "золотого унитаза"

КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД "ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ" ПРЕДАТЕЛЕЙ: ЧТО ОСТАВИЛИ "ПРО ЗАПАС" В РОССИИ БЕГЛЫЕ ЧИНОВНИКИ И ГОСОЛИГАРХИ ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО Пожалуй, только в России была возможна ситуация, когда лица, входившие в правительство и занимавшие крупные посты в госкомпаниях, предали Родину, умудрившись перед этим открыто, не таясь, продемонстрировать стране и миру свои "золотые унитазы".

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