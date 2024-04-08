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Вести Севастополь

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Живописцы из разных стран провели пленэр в Херсонесе

На днях в музее-заповеднике состоялся Международный творческий пленэр «Абрис. Севастополь — весна 2024», организованный Международным альянсом стратегических проектов БРИКС, Союзом художников России и Творческим союзом художников Севастополя.

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