Живописцы из разных стран провели пленэр в Херсонесе

На днях в музее-заповеднике состоялся Международный творческий пленэр «Абрис. Севастополь — весна 2024», организованный Международным альянсом стратегических проектов БРИКС, Союзом художников России и Творческим союзом художников Севастополя.
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