Битва российского и украинского дронов в зоне СВО попала на видео

Уникальные кадры пришли из зоны СВО. На них – битва дронов, какой до этого еще не было. Российский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник ВСУ, это была эстонская разработка которая используется для разведки и сбора данных.
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