Суд в Москве разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом

Тверской суд Москвы отменил запрет на использование интернета для блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в неуплате налогов и легализации доходов, оставив в силе лишь ограничение на покидание дома в ночное время.
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