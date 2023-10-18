Бесконечная война

«Основываясь на моих формальных полномочиях председателя ООП и лидера палестинской революции, я заявляю тут перед вами, что когда мы говорим о наших надеждах о Палестине завтрашнего дня, то мы включаем в наше виденье будущего государства и всех евреев, ныне живущих в Палестине, которые захотят жить с нами в мире и без дискриминации».