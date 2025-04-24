Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Паспорт просто кинули": Русский турист рассказал, как его встретили в Грузии

"Паспорт просто кинули": Русский турист рассказал, как его встретили в Грузии

Царьград Фото: Nicolas Maeterlinck/Globallookpress Турист из России приехал в Грузию и рассказал об отношении к русским, к языку и о том, как его встретили местные пограничники: "Паспорт просто кинули".

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