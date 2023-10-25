Андрей Разин оскорбил Лолиту после критики в свой адрес

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин оскорблениями ответил певице Лолите Милявской, которая усомнилась в его адекватности после проклятий в адрес участников концерта в честь 50-летия Юрия Шатунова.
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