Тренер «Виннипега» о Хеллибаке после замены во 2-м матче подряд: «Я на 100% уверен в нем. Нам нужно лучше играть перед ним, давать ему увидеть шайбу»

«Джетс» проиграли «Сент-Луису» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 2-2). Вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб после 18 бросков и был заменен на Эрика Комри 43-й минуте.
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