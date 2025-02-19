Диетолог назвала безопасную норму хлеба в день

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, кому не стоит употреблять хлеб.«Есть особые состояния, при которых хлеб будет попадать в категорию ограничений, например, при таком серьезном заболевании, как целиакия.
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