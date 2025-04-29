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Языческие обряды

Языческие обряды

29 апреля отмечается Радоница - особый день поминовения усопших после праздника Воскресения Христова.

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Комментарии
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людмила михайлик
Христианство и Язычество наши Веры, храмы строили на Языческих Капищах, это места силы,Бог не только в храме,он везде вокруг нас, молимся
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12 час.
Нина Комарова
Почитайте Шмелева как он описывает Радоницу. На Радоницу посещали могилы предков, брали с собой и кулич, и крашенные яйца. Крошили яйца и кулич на могиле, и ели там же, подразумевая, что вместе с усопшими. Пишет, что яйца крошили, потому что целое яйцо могли просто забрать. А он к советской власти никакого отнешения не имел. Моя бабушка 1886 года рождения всегда брала меня и мою сестру, своих внучек, в этот день на кладбище. Обязательно брали освященные яйца. И я помню, что ещё она сыпала гречку и говорила, что птички поклюют и помянут. Нововведения появились не при советской власти, а 90-ые годы, когда сюда хлынули все западные попы. Начали вводить свои правила. Я это лично наблюдала в храме Всех Святых на Соколе. Записки-то вы не так пишите, это-то вы не так делаете. В советское время власть не лезла в обряды, и все было как и до революции. Писали в записках: Иван, Светлана и тд. А теперь Иоанн, Фатинья, Евфросинья ... Прав был покойный Дмитрий Смирнов, когда сказал, что как зовут так и пишите. Хотя у меня к нему неоднозначное отношение. Ведь в Болгарии, Сербии тоже православные. А имена у них: Снежана и другие, и никто их не переиначивает на старозаветные. Теперь нам и ирландских святых навязывают, чего никогда не было. Объединились на свою голову.
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9 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. лава Роду!
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8 час.
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