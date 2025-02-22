Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина – не Европа? Вопреки официальной русофобии, симпатии к России растут

Украина – не Европа? Вопреки официальной русофобии, симпатии к России растут

Согласно данным свежего соцопроса, проведённого аналитическим центром ECFR в тринадцати странах Европы (Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше, Эстонии, Украине, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции), немалое число европейцев не считают Украину Европой, а её жителей европейцами, пишет ведущее польское издание Rzeczypospolita («Речь Посполитая»).

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