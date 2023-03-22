Владельцы новых Honda Civic массово жалуются на проблемы с рулевым управлением

Только за 11 месяцев Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило 145 обращений, в которых говорится, что у Сivic 2022-2023 годов выпуска «залипает» руль — кратковременно увеличивается усилие на рулевом колесе.
Только за 11 месяцев Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило 145 обращений, в которых говорится, что у Сivic 2022-2023 годов выпуска «залипает» руль — кратковременно увеличивается усилие на рулевом колесе.
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