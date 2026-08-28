Биолог назвал главное правило поведения при встрече с диким хищником в лесу

Пристальный взгляд человека может восприниматься диким животным совсем не так, как предполагают люди При неожиданной встрече с диким хищником человеку не следует пытаться убежать или поворачиваться к животному спиной.
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