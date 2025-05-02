Курганские политики прибыли на открытие построенной мечети. Видео

В Каргаполье Курганской области состоялось торжественное открытие новой мечети. На мероприятие прибыли глава Каргапольского округа Евгений Ленков, депутат облдумы Марат Исламов, руководитель местной диаспоры казахов Кайрат Уралов и экс-начальник территориального отдела Сергей Антропов.
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